Frust bei Rapid: "Am Thema Platz eins kann es nicht gelegen sein"

Sicher ist Nastl, dass die Chance auf Platz eins nicht zum unkonzentrierten Auftritt geführt hat: „Am Thema Tabellenführung kann es nicht gelegen sein. Wir reden vom achten Spieltag – natürlich wollten wir den ersten Platz, aber das löst doch jetzt noch keinen Druck aus.“

Rückblick

Am 29. Juli 2018 war Rapid zuletzt Tabellenführer. Das war nach einem 3:0 bei der Admira unter Trainer Djuricin und der ersten Runde – ebenso wie 2016: Beim ersten Pflichtspiel im Allianz Stadion unter Coach Büskens wurde Ried mit einem 5:0 abgefertigt. An Ried-Coach Christian Benbennek werden sich nur noch eingefleischte Fans erinnern.

Auf Platz eins nach mehr als einer Runde standen die Hütteldorfer übrigens zuletzt vor viereinhalb Jahren, im Frühjahr 2016 – mit Trainer Zoran Barisic.

Rieds Siegertaktik

Gerhard Schweitzer, der für den an einer Lungenentzündung laborierenden Gerald Baumgartner eingesprungen war, ist natürlich stolz, die richtige, mutige Taktik gewählt zu haben: „Wir haben Rapid so gut analysiert, dass die Spieler überzeugt waren: So, und nur so, kann es gehen.“

Entscheidend war das aggressive Pressing, die vielen Sprints in die Tiefe und die Stärke bei den Standards, die zu einem echten Problem der Hütteldorfer geworden sind.

Faktor Arase

Ein spannendes Detail seiner Vorbereitung verriet Routinier Schweitzer noch: „Zwei Spieler verändern das Rapid-Spiel sehr, wenn sie dabei sind. Das sind Mateo Barac und Kelvin Arase.“

Arase ist der nächste Rapidler, der nach einem U-21-Spiel nicht einsatzfähig zurückkam. Ob der vielseitige Rackerer mit nach Irland zum vorentscheidenden Europa-League-Spiel gegen Dundalk fliegen kann, ist noch offen.