Tor-Spektakel: Ried bestraft Rapid-Hollywood

Mit zu viel Risiko

Die offensivste Ausrichtung in dieser Saison gab es natürlich in Absprache mit Kühbauer: Im 4-2-3-1 gaben Taxi Fountas (am Flügel, mit Sportgips) und Marcel Ritzmaier (als Ljubicic-Ersatz) ihr Comeback. Hinter Ercan Kara sollten Yusuf Demir und Christoph Knasmüllner mit ihrer Technik das Geschehen diktieren. Die Rieder wollten mit mutigem Pressing sowie dem Tempo von U-21-Teamtorschütze Marco Grüll, Seth Paintsil und Stürmer Bernd Gschweidl dagegen halten.

Beinahe hätte Max Ullmann mit einem Eigentor für einen perfekten Start des Aufsteigers gesorgt (7.).

Schon bald zeigte sich, dass den Grünen mit Dejan Ljubicic nicht nur der Kapitän, sondern auch die Balance zwischen Offensive und Defensive verloren gegangen war. Zwar gingen die Gäste in Führung, aber das war ein Geschenk von Balakiyem Takougnadi. Der Verteidiger haute bei einer Schick-Flanke daneben, Knasmüllner schloss platziert ab (14.).

Ein falsches Abseits vor einem Fountas-Treffer verhinderte das 0:2 (17.).

Beim 1:1 zirkelte Stefan Nutz einen Corner zu Thomas Reifeltshammer. Der Ball landete aber auf dem Kopf von Srdjan Grahovac und von dort aus nur einem Meter im eigenen Tor (25.).

Die ungewohnt körperlos agierenden Rapidler spielten mit dem Feuer. Grüll, der am letzten Transfertag beinahe in Hütteldorf gelandet war, hatte seinen Spaß. In Minute 40 ging der Flügel nach einem Grahovac-Fehlpass wieder durch, Gschweidl vollendete zum 2:1. In der Pause telefonierte Rapids Co-Trainer Hickersberger – wohl mit Kühbauer, um einen Ausweg zu besprechen.

In Minute 47 sah Assistent Trampusch wieder ein falsches Abseits und verhinderte einen Elfmeter für Ried. Mit einem Knasmüllner-Volley kündigte sich der Ausgleich an, durch einen Knasmüllner-Abstauber fiel das 2:2. Sahin-Radlinger hatte einen Ullmann-Weitschuss nicht bändigen können (51.).

Das 2:3 bewies, dass es der Tag der Eigentore war. Fountas war aus der eigenen Hälfte losgesprintet, Constantin Reiner verhinderte den Pass auf Kara, doch der Versuch einer Klärung landete im Netz (65.).