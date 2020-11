Der LASK verjuxt leichtfertig den sicheren Sieg

Wie der Fußball so spielt: Der LASK, die klar bessere Mannschaft, machte sich in Hartberg das Fußballer-Leben selbst unheimlich schwer. Der stärkste Gegner der Linzer war die Unfähigkeit, die zahlreichen Chancen zu verwerten, weshalb man sich am Ende mit einem 1:1 zufriedengeben musste. Mit einem Sieg hätte man sogar mit Meister Salzburg gleichziehen können.

Der LASK machte von Beginn an Druck, presste gegen die Hartberger intensiv an und ließ sie nur ganz selten aus der eigenen Hälfte kommen. Die logische Folge war die Führung durch Filipovic nach einem Eckball von Michorl, den Gruber verlängerte (22.). Kein Zufall, dass der Linzer Treffer aus einer Standardsituation fiel.