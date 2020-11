Milliardär Tojner baut Rapid-Akademie und schenkt sie dem Verein

An dem Tag, an dem die Rapid-Akademie bezugsfertig ist, wird sie dem Verein zur Verfügung gestellt und durch eine Schenkung übertragen. Tojner ist kein Fan von klassischem Sponsoring, aber der Name VARTA wird als Gegenleistung wohl übernommen werden.

Kein Investment

Jedenfalls will er den Anschein zerstören, er würde als Investor einsteigen oder Rendite erwarten. Denn der Grenzgänger gilt als ebenso schillernd wie umstritten. Seit dem Zerwürfnis mit Landeshauptmann Doskozil (einem Ex-Freund aus dem Rapid-Beirat) laufen um Geschäfte im Burgenland Ermittlungen gegen Tojner; es gilt die Unschuldsvermutung.