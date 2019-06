Rapid: Wer hat Angst vor Milliardär Michael Tojner?

Tojner hat seinen eigenen Kopf und seine eigenen Pläne. Genau diese Unberechenbarkeit macht vielen Fans Angst: „Verkauft uns der wie eine seiner Firmen, wenn Rapid genug Gewinn abwirft?“ Die mehrmalige Bitte um ein Interview zu dieser und anderen Fragen wurde abgelehnt. Sein Büro verlautet, dass Tojner aufgrund „des Erwerbs der VARTA Consumer Batteries sowie des bevorstehenden Börsengangs einer seiner Firmen (Aluflexpack)“ für längere Zeit keine Zeit hätte. Frühestens im September wäre eine Stellungnahme zu Rapid möglich.

Im Porträt

Wer ist also dieser Michael Tojner? Und: Wer hat Angst vorm Milliardär?

Der KURIER befragte Bekannte, Begleiter und Geschäftspartner des 53-jährigen Niederösterreichers. Alle berichten von einem ebenso erfolgreichen wie spannenden Mann – namentlich genannt werden will keiner.

Wenn der Sohn eines Installateurs und einer Lehrerin doch einmal Freizeit hat, reist er nach New York (wo er mehrere Häuser hat) oder verbringt sie zu Hause in Haag, an der Grenze zwischen Nieder- und Oberösterreich. Bei Rapid versucht er, zumindest die Heimspiele zu sehen.