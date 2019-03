Michael Tojner: "Doskozil wird sich noch entschuldigen"

Ins Rampenlicht drängte es Tojner eigentlich nie. Nur einem kleinen Kreis war der Oberösterreicher aus Haag bekannt, der als Eisverkäufer in Schönbrunn seine erste Million Schilling machte und quasi aus dem Nichts eine imposante Industrie- und Immobiliengruppe emporzog. Heute ist er Chef des Industriekonzerns Montana Tech mit mehr als 7000 Mitarbeitern, davon 2000 in Österreich, 282 Gesellschaften weltweit, Immobilien in Manhattan, Zinshäuser in Wien und dem Wiener Intercontinental.

Doch dann kam das umstrittene Heumarkt-Projekt inklusive dem „Spottpreis“, so seine Kritiker, von 4,2 Millionen Euro, den Tojner für das Areal 2008 zahlte. Der begeisterte Kitesurfer verspürte erstmals politischen Gegenwind. „Das nehme ich sportlich. Wir leben in einer Demokratie. Niemandem muss der Entwurf gefallen.“

Jedoch war das noch eine Brise im Gegensatz zu dem, was nun in Person von Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil auf ihn zurollt. Wenn der Ex-Polizist wittert, dass der Steuerzahler möglicherweise um Millionen geprellt wurde, kennt er kein Pardon. So legte er sich als schon als Verteidigungsminister mit dem Airbus-Konzern wegen des Eurofighter-Deals an. Nun sind Tojner und seine Immobiliendeals bei den Sozialwohnungen im Visier von Doskozil. Er zeigte Tojner & Co. wegen Untreue und gewerbsmäßigen Betrugs an. Weitere Anzeigen sollen in wenigen Wochen folgen. Der Industrielle konterte mit einer Amtshaftungsklage gegen das Land Burgenland.