Präsident Martin Bruckner: "Rapid wird nie streichelweich sein"

Und dann folgt ein Sky-Interview mit Peschek und Aussagen, die unmöglich sind.

Er war nach diesen Aufregungen völlig durch den Wind, aber das Interview ist nicht schönzureden. Das ist schiefgegangen, er und der Verein haben sich mehrmals dafür entschuldigt.

Es entsteht der Eindruck, dass die Fanszene zu viele Rechte hat.

Wir haben zugestimmt, dass verschiedene Transparente gegen Geisterspiele aufgehängt werden. Aber mit so einem Inhalt war überhaupt nicht zu rechnen. Es hat noch nie ein Sexismus-Problem gegeben. Jetzt geht es darum, in Gesprächen und Workshops Bewusstsein zu schaffen. Rechtsextremismus haben wir völlig rausbekommen. Das Thema „Gender Diversity“ wird wichtiger. Ich will nicht, dass das viele, gemeinsam mit den Fans positiv Geschaffene vergessen wird.

In Erinnerung blieb aber auch, wie „Ultras“ in eine Loge eindringen konnten, um ein Transparent zu entfernen. Haben Sie Angst vor der Fanszene?

Nein. Es gibt eine Gesprächsbasis, die ganz wichtig ist. Wie Watzlawick schon wusste: Man kann nicht nicht kommunizieren. Alle Vereine mit großen Fanszenen, die es anders probiert haben, kämpfen mit größeren Problemen. Wir sind ein Mitgliederverein, wir sind demokratisch. Wir könnten nicht so eine Kraft aus der Gemeinschaft entwickeln, wenn wir nicht partizipativ sind. Rapid schafft für viele Menschen auch Identität. Zum damaligen Transparent: Das haben wir intern mit allen Beteiligten geklärt.

Ist sich die Fanszene bewusst, welchen Schaden Sie für den Verein anrichten kann?

Um besser klarzumachen, was ihre Handlungen bewirken können, gibt es mit Helmut Mitter ab 1. September erstmals einen hauptamtlichen Fan-Betreuer. Klar: Rapid wird nie streichelweich sein. Es ist systemimmanent, dass es immer wieder Konflikte geben wird. Es wird irgendwann wieder was passieren. Das war unter meinen Vorgängern so, und das wird auch mein Nachfolger erleben. Das Thema wird ein ewiges Reden und Arbeiten bleiben.