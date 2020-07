Trotz Corona: Ist Rapid bereit für den wilden Ritt durch Europa?

Ismael verriet nach dem 1:3, dass mit dem Corona-Aufreger mehr passiert sei als der Punkteabzug: "Davor waren wir im Kopf frei. Das war dann weg. Enge Situationen konnten wir nicht mehr in unsere Richtung drehen."

Die Europacup-Gegner

Rapid ist in der 2. Quali-Runde zur Champions League am 25./26. August gesetzt, so wie Pilsen. Der dritte Gesetzte (und damit ebenfalls kein mögliches Los) könnte AZ Alkmaar sein. Einer der drei möglichen Gegner ist der Zweite aus Kroatien (derzeit Lok Zagreb). In Griechenland gibt es ein Duell zwischen Meister PAOK Saloniki und AEK Athen um den Vizemeister. Kompliziert ist es in der Türkei, weil Trabzonspor (Zweiter) für den Europacup gesperrt wurde. Das Heimrecht wird gelost.

Mit einem Sieg wäre die Teilnahme an einer der beiden Gruppenphase vorzeitig fixiert. Nach einer Niederlage würde es in der dritten Quali-Runde zur Europa League weitergehen.