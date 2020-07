"Befremdlich": Rapids Hauptsponsor nach Sexismus-Causa besorgt

Urteil wohl noch vor Saisonende

Rapid und Peschek entschuldigten sich in den Tagen darauf mehrfach für die geschmacklose Aktion. Sie widerspreche dem Leitbild es Vereins. "Sexismus hat nichts mit Meinungsfreiheit zu tun", meinte Peschek in einem Video-Statement. "Alle Verantwortungsträger haben von Anfang an für die Wortwahl keinerlei Verständnis", hielt er fest. Kritik kam indes von diversen Seiten. Das Ethikkomitee der Liga hat inzwischen ein Verfahren eingeleitet. Der Verein wurde zu einer Stellungnahme aufgefordert, mit einem Urteil wird noch vor dem Saisonende am 15. Juli gerechnet.