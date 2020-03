Auffällig unauffällig: Die ersten 100 Tage von Rapid-Boss Bruckner

Den beiden Geschäftsführern für Sport und Wirtschaft ist aufgefallen, dass sie unter dem neuen Präsidium ihre Geschäfte auch tatsächlich führen. Selbst wenn es Bruckner nie zugeben würde, hat sich die Unternehmenskultur verändert. Was es in Hütteldorf immer geben wird, sind Gerüchte. So wie aktuell über eine angebliche finanzielle Schieflage. Bruckner entgegnet unaufgeregt: „Wir haben ein stabiles Fundament. Wie bereits bei der Präsentation des aktuellen Geschäftsberichts angekündigt, werden wir auch das laufende Geschäftsjahr mit einem Gewinn abschließen. Ein weiterer Gewinn in einer Saison ohne Europacup ist doch das beste Signal dafür, dass wir nicht in einer Situation der Sorge sind.“