Aufreger und Spaßmacher einer ungewöhnlichen Bundesliga-Saison

Nur bei zwei Klubs wurde kein Spieler ausgeschlossen: Bei Mattersburg und Rapid.

Daumen hoch: Bus-Rückfahrten mit ungewohnter Stimmung

Das Ende des Heimvorteils könnte negativ beurteilt werden. Andererseits: So fröhlich waren die Rückreisen im Mannschaftsbus noch nie. Bereits vor der Corona-Pause gab es 52 Auswärtssiege und nur 47 Erfolge vor den eigenen Fans. Bei den Geisterspielen wurde es extrem: Die Teams der Quali-Gruppe haben insgesamt sechs Siege mehr in der Fremde geholt, in der Meistergruppe waren es sogar zehn. Den größten Unterschied gibt es beim LASK, der auswärts 13 Siege feierte – sieben mehr als in Pasching.

Daumen runter: El Maestro, meisterlich nur als Rumpelstilzchen

Wie der Herr, so das G’scherr. Sturm ist mit zehn Gelben Karten in der Kategorie „Kritik“ Spitzenreiter. Zumal auch Trainer Nestor El Maestro zu Verhaltensauffälligkeiten neigte. Die Spitze des Ausrastens erklomm er im September in Mattersburg (3:3).