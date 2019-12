Salzburgs Patrick Farkas: "Ich hatte einen Schlaganfall"

Salzburg schottete seinen Spieler ab, es drang zunächst nichts an die Öffentlichkeit. Erst während des Heimspiels gegen die Italiener machte das Gerücht in der Red-Bull-Arena die Runde, dass da am Montag im Trainingsgelände Gröberes passiert sei.

Am Tag nach der 2:3-Niederlage gab es dann eine offizielle Erklärung des Vereins: „ Patrick Farkas fällt für unbestimmte Zeit aus. Der Außenverteidiger des FC Red Bull Salzburg musste am vergangenen Montag nach einem Kollaps vor Trainingsbeginn ins Krankenhaus gebracht werden. Die genauen Ursachen dafür werden derzeit medizinisch abgeklärt, die Untersuchungen können mehrere Wochen in Anspruch nehmen.“

Am Samstag ging der Spieler nun an die Öffentlichkeit. Er nehme nun Blutverdünner. "Die muss ich mein Leben lang nehmen. Aber sonst bin ich ganz normal zu behandeln wie jeder andere." Auch Fußballspielen soll er bald wieder. "Ich darf aufs Trainingslager mitfahren", freut sich Farkas. Das Frühjahr beginnt für die Salzburger am Wochenende 8./9. Februar mit dem Cup-Viertelfinalspiel auswärts in Amstetten. Hoffentlich mit Patrick Farkas.