Fußball: Warum Salzburg das siebente Meisterwerk gelang

Die Rapid-Spiele

In den vergangenen zehn Jahren wurden die Salzburger oft auch deshalb Meister, weil man sich gegen die sogenannten Dorfklubs weniger Umfaller als die Konkurrenz geleistet hat. In dieser Saison wurde nicht nur das Cup-Spiel gegen Rapid gewonnen, sondern es wurden (erstmals seit dem Einstieg von Red Bull 2005) alle Duelle als Gewinner beendet – während der LASK zwei Mal in Folge gegen Rapid verlor. Das 7:2 am Mittwoch war das Meisterstück. Denn bei einer Niederlage in Wien hätte die Liga noch einmal spannend werden können. Aber in diesem Spiel konnten die Salzburger eindrucksvoll beweisen, dass sie auch in dieser Saison das beste Team Österreichs gewesen sind.