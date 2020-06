Bundesliga-Vorstand Ebenbauer: "Rapid hat ein echtes Problem"

Ist es für eine mögliche Strafe gegen Rapid von Bedeutung, dass das Transparent noch vor Spielbeginn abgenommen wurde?

Das muss das Ethikkomitee entscheiden. Mir wurde mitgeteilt, warum das Komitee das Verfahren eingeleitet wurde: Aufgrund der Dauer, in der das Plakat in seiner enormen Größe zu sehen war, geht es in seinen Auswirkungen über den Fußballplatz hinaus.

Ab 1. September sind maximal 10.000 Zuschauer auf Sitzplätzen erlaubt. Wie wird das in den verschiedenen Stadien funktionieren?

Die Bundesliga ist immer dafür eingetreten, dass die Regierung nicht absolute Zahlen vorgibt, sondern Prozente des jeweiligen Zuschauervolumens. Jetzt gibt es aber eine Obergrenze. Derzeit gehe ich davon aus, dass in der Verordnung das steht, was mir im persönlichen Gespräch mitgeteilt wurde. Das wäre so: zugeteilte Sitzplätze, gar keine Stehplätze. Ohne Mund-Nasen-Schutz, aber mit Sicherheitsabstand. Also in der Regel ein freier Sitzplatz zwischen den Fans.

Das wären in Pasching nur rund 3.000 zugelassene LASK-Fans ...

Es wurde mir aber auch angekündigt, dass eine „Personengruppe“ auf den Abstand verzichten darf. Eine ganz wichtige Frage ist nun: Gilt nur eine Familie als „Personengruppe“, oder kann das auch eine Fan-Gruppe mit 100 Mitgliedern sein? Das heißt: 50 bis rund 75 % der Sitzplätze könnten ausgelastet werden, je nach Definition dieser „Personengruppe“. Das muss die Regierungsverordnung klären, auf die wir seit einigen Tagen warten.

Gibt es Hinweise, dass die Grenze von 10.000 weiter erhöht werden könnte?