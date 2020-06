Einer muss runter: Volle Hosen im Abstiegsk(r)ampf

Die Tiroler sind freilich beileibe nicht das einzige Team, bei dem es im Finish rund geht. Auch in Mattersburg sind plötzlich Anspannung und Unruhe auszumachen, nachdem die Burgenländer gegen die Admira (1:2) einen 1:0-Vorsprung und damit den Klassenerhalt verspielt haben. „Die zweite Halbzeit war eine Frechheit“, schimpfte Abwehrchef Jano. Mit der Pleite wurde Mattersburg vom SKN St. Pölten (5:2 gegen Austria) überholt.

Der Spielplan will es, dass in der vorletzten Runde am Dienstag die vier Abstiegskandidaten in direkten Duellen aufeinandertreffen. Mattersburg empfängt WSG Tirol, die Admira trifft daheim auf St. Pölten. Den Niederösterreichern reicht ein Punkt zum Klassenerhalt.

Würden übrigens die ausstehenden sechs Partien der Qualifikationsgruppe so enden wie im Grunddurchgang, der Absteiger hieße ...

... Mattersburg.