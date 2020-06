Austria nach 2:5-Pleite: "Die Basics haben komplett gefehlt"

Austria-Coach Christian Ilzer fand nach dem enttäuschenden Auftritt seines Teams klare Worte. "Die Basics haben heute komplett gefehlt: eine gute Verteidigung, Laufbereitschaft und die nötige Duell-Qualität", sagte der 42-Jährige. Seine Spieler hätten "einfach sehr schlecht verteidigt, waren nicht am Punkt, waren maximal ein schlechter Begleitschutz". Auch die Leistung in den ersten 45 Minuten, in denen die Favoritner zwischendurch 2:1 vorne lagen, realtivierte Ilzer: "Wir hatten zwar in der ersten Halbzeit teilweise eine recht gute Ballkontrolle und sind zu zwei kuriosen Treffern gekommen, haben aber viel zu viele Räume hergegeben und waren nicht nah genug am Mann".



Ähnlich sah es auch sein Schützling Dominik Prokop. "Wir haben uns viel vorgenommen, wollten unbedingt mit fünf Punkten Vorsprung in die letzten zwei Runden gehen. Diese Niederlage ist sehr bitter", erklärte der Mittelfeldmann, dessen Analyse wie folgt ausfiel: "Die erste Halbzeit war recht ausgeglichen, mit leichten Vorteilen für uns. In der zweiten Halbzeit haben wir uns auskontern lassen - das darf so nicht passieren. Nach dem Doppelschlag war bei uns etwas die Luft draußen - wir hätten in der letzten halben Stunde trotzdem besser weiterspielen müssen - das ist uns nicht gelungen, das ist bitter."