Abstiegskampf: Ein Big Point für Admira, ein Rückschlag für Tirol

Schauplatz Innsbruck

Mittlerweile sollte es sich eigentlich bis nach Tirol herumgesprochen haben, dass es da in Altach mit Nussbaumer einen Spieler gibt, der in der Anfangsphase ganz besonders gut in Schuss ist. Drei Treffer hat der junge Stürmer in dieser Qualifikationsgruppe in den ersten Minuten bereits erzielt, trotzdem wurde er von der Wattener Defensive nach einem Eckball mutterseelenallein gelassen und durfte unbehelligt per Kopf einnicken (19.). Goalie Oswald machte beim 0:1 nicht zum ersten Mal keine gute Figur.