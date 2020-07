Der erste Rapid-Verkauf rückt näher: Englischer Klub will Ljubicic

Drei Mal war der Verkauf von Dejan Ljubicic bereits nahe. Im Winter hatte sich der Allrounder von Rapid sogar schon von seinen Mitspielern verabschiedet.

Aber der Transfer in die USA scheiterte in sprichwörtlich letzter Sekunde. Der Vereinsarzt von Chicago hatte sein Okay gegeben, doch der übergeordnete Medizin-Chef der MLS diagnostizierte eine Kreuzbandverletzung (die es zum Glück des Wieners nicht gab).