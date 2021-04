ÖFB-Noten nach Heim-Debakel: Nachprüfungen für Alaba und Co.

Österreichs Nationalteam hat in der WM-Qualifikation ein historisches Debakel kassiert und gegen Dänemark mit 0:4 verloren. Als Tabellenvierter in der Gruppe F liegt man schon fünf Punkte hinter dem Europameister von 1992, der außerdem das um 16 Treffer bessere Torverhältnis aufweist. Nur der Gruppensieger reist fix zur Endrunde 2022 in Katar, sieben Runden sind noch ausständig.