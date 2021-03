Historische Pleite: ÖFB-Team erleidet Heim-Debakel gegen Dänemark

Österreich gelang es in Folge, die Passivität ein wenig abzuschütteln, die Spieleröffnung aus der Innenverteidigung funktionierte, in der Offensive hatte man zwischen den dänischen Verteidigungslinien große Probleme den Ball zu behaupten, was auch der Aggressivität der Dänen geschuldet war, die den Raum geschickt und flott verdichteten. So gab es in der ersten Hälfte kaum ein Durchkommen, das zu guten Torchancen führte. Ein vielversprechender Schuss von Baumgartner strich am langen Eck vorbei (42.).

Vierfach-Schlag

Nach der Pause prolongierte Österreich das Bemühen, Dänemark übte sich in Geduld und schlug dann mit Wucht und viel Qualität zu. Nahezu mühelos kombinierte man sich nach vorne, die Österreich wurden regelrecht zu Statisten. Der eingewechselte Skov Olsen schloss einen Angriff über die linke Seite zum 1:0 ab (58.). Das Unheil nahm seinen Lauf, Maehle erhöhte nach flotter Kombination auf 2:0 (63.). Österreich lief nur noch hinterher.