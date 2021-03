Die unendliche Suche nach der perfekten Alaba-Rolle

Lang, lang ist es her, dass David Alaba zum ersten Mal das Trikot des österreichischen Nationalteams getragen hat. Am 14. November 2009 kam der damals 17-Jährige unter Didi Constantini in der 80. Minute für Christian Fuchs als linker Verteidiger ins Spiel, als Österreich in Paris gegen Frankreich mit 1:3 verlor.

Nicht ganz zwölf Jahre und drei Teamchefs später wird der zweifache Champions-League-Sieger das ÖFB-Team am Donnerstag als Kapitän auf den Rasen des Hampden Park führen, wenn Schottland zum Auftakt der WM-Qualifikation der Gegner ist.

Auf welcher Position er das tun wird, ist zumindest bis kurz vor Anpfiff ein Rätsel. Ob Alaba selbst zuletzt aufgrund der Verletzung von Julian Baumgartlinger mit einer Rückkehr auf seine bevorzugte Rolle ins zentrale Mittelfeld geliebäugelt hat? Mit Sicherheit. Wie groß die Chance ist, dass er dort spielt? Eher gering.