Eine Chelsea-Legende beendete Schottlands Leidenszeit

23 Jahre hat es gedauert, bis sich Schottland wieder für ein großes Turnier qualifizieren hat können. Bei der EURO in diesem Jahr wird man dabei sein, nachdem als Sieger einer Nations-League-Gruppe im Play-off-Finale immerhin Serbien ausgeschaltet wurde. Was Teamchefs wie Berti Vogts, Walter Smith oder Gordon Strachan nicht gelungen ist, schaffte Steve Clarke. Der 57-Jährige übernahm 2019 mitten in der Qualifikation von Alex McLeish. Direkt qualifizieren konnten sich die Schotten zwar nicht, in der Gruppe hatte es nur zu Platz 3 hinter Belgien und Russland gereicht, aber im Play-off zeigte seine Mannschaft Nervenstärke. Es wurden sowohl Israel als auch die Serben im Elferschießen besiegt.