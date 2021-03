Marc Janko: "ÖFB-Team hat gute Chancen auf den Gruppensieg"

Österreich startet mit drei WM-Qualifikationsspielen in die Vorbereitung auf die EURO, was ich als großen Vorteil für das Nationalteam betrachte. Ich habe nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass ich kein großer Freund von Testspielen war, in denen es nicht um Punkte geht, in denen es irgendwo auch an Spannung fehlt, wenngleich man fokussiert und konzentriert ist und sich noch so viel vornimmt. Überspitzt formuliert sind diese Spiele für die Fisch’.

Daher habe ich die Spiele in der Nations League begrüßt, auch wenn der Bewerb für Außenstehende anfangs schwer zu verstehen war und sich etwas unübersichtlich darstellte. Dennoch geht es hierbei um Punkte und um Auf- und Abstieg. Die WM-Qualifikation wird der ganzen Vorbereitung auf die EM zuträglich sein, weil selbst das „Aufwärmprogramm“ für den Sommer höchsten Wettkampfcharakter genießt. Denken wir im Vergleich dazu zurück ins Jahr 2016, als wir uns mit wenig berauschenden Testspielen auf die Europameisterschaft in Frankreich vorbereitet haben.