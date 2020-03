Marc Janko: Ein Virus, das uns heilen kann

Es ist schwierig, in Zeiten wie diesen die richtigen Worte zu finden, um niederzuschreiben, was mich bewegt. Die Bilder und Geschichten aus Italien zum Beispiel, wo aberhunderte ältere Menschen in Quarantäne noch einmal kurz via FaceTime Abschied von ihren Kindern und Enkeln nehmen wollen, bevor sie bei vollem Bewusstsein allein sterben müssen, berühren mich extrem und machen mich traurig. Zu sehen, wie schnell Gesundheitssysteme an ihre Grenzen stoßen und wie unvorbereitet und vorerst hilflos unsere Gesellschaft in solchen Fällen ist.

Wie schnell sich unser Alltag ändert, wie fahrlässig verantwortungslos sich einige nicht nur Englisch sprechende – verzeihen Sie den Ausdruck – Wappler oder auch manche Regierungschefs in so einer Krise verhalten, macht mich betroffen und zukunftsbesorgt.