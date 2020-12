Marc Janko über Corona: "Massentests sind wie Angriffspressing"

Glücklicherweise leben wir in einer Demokratie, in der man der Bevölkerung nicht mit Pflichten und Zwängen gegenübertreten kann und soll. Vor dem Hintergrund der Pandemie aber glaube ich, dass Appelle an die Vernunft und Eigenverantwortung nicht mehr ausreichen. Ein harter Lockdown ist eine Situation, die wir alle nicht wollen. Das wäre wie ein Catenaccio, wo sich alle Feldspieler vor dem eigenen Strafraum aufstellen und im wahrsten Sinne des Wortes „dicht“ machen. Eine aus der Not geborene Taktik, nicht schön anzusehen.