Regierung erklärt Lockdown: Die neue Strategie im Detail

Die neue Strategie im Detail

Das sind die Details der neuen Strategie: Die bestehenden Regelungen für 24. und 25. Dezember bleiben aufrecht. Heißt: Zehn Personen aus zehn Haushalten dürfen sich in Innenräumen treffen. Zu Silvester gilt die ganztägige Ausgangsbeschränkungen dann bereits. "Je vorsichtiger Sie sind, desto mehr schützen Sie sich, Ihre Angehörigen und uns alle", sagte Kurz. Für die Ausgangsbeschränkungen gelten wieder jene "Ausnahmen", wie zuvor: Man darf das eigene Haus für Einkäufe, den Weg zur Arbeit, um anderen zu helfen und für Bewegung verlassen.

Die Regierung hat drei Phasen nach Weihnachten definiert. In Phase 1 sollen die Infektionszahlen durch Verschärfung der Maßnahmen gedrückt werden. In Phase 2 will man sie "durch Testen" unten halten. In Phase 3 kommt die Impfung, mit der man "zur Normalität zurückkehren" möchte.

Phase 1, ab 26. Jänner: "Runterdrücken der Zahlen"

Ab 26. Dezember bis 24. Jänner gelten den ganzen Tag über Ausgangsbeschränkungen. Handel und körpernahe Dienstleistungen werden geschlossen und öffnen wieder ab 18. Jänner. Die Schulen sind bis inklusive 17. Jänner im "Distance Learning". Was Outdoor-Sport - also auch die Inbetriebnahme von Skiliften - betrifft, dürfen Länder oder Bezirke eigene Regelungen erlassen.

Wichtiger Punkt: das Freitesten. Von 15. bis 17. Jänner werden Massentests durchgeführt. Wer daran teilnimmt, kann "mehr Freiheiten erwerben". Darunter fallen Treffen mit einem anderen Haushalt und die Teilnahme am Handel. In der Woche 18.-24. Jänner (letzte Woche ganztägige Ausgangsbeschränkung) öffnen Schule, Handel und Gastronomie für alle mit Antigen-Test, der nicht älter als eine Woche ist. Auch Besuche in Kulturbetrieben seien mit einem negativen Test wieder möglich. "Für alle, die nicht bereit sind, sich testen zu lassen, gelten die Regeln des Lockdowns eine Woche länger", sagte Kurz.

Phase 2, ab 18. Jänner: Durch Testen die Zahlen unten halten

Folgende Berufsgruppen sollen dann entweder regelmäßig - einmal pro Woche - an einem Test teilnehmen oder verpflichtend eine FFP2-Makse tragen: Lehrer, körpernahe Dienstleister, Gastro-Mitarbeiter, der Handel, Personen im Verkehr (zB. Buslenker), Personal im Gesundheitsbereich mit regelmäßigen Patientenkontakt und die gesamte Bauwirtschaft.

In Regionen, in denen die Neuinfektionen eine bestimmte Sieben-Tages-Inzidenz überschreiten, müssen Massentests durchgeführt werden und es wird ein regionaler Lockdown verhängt. Es besteht die Möglichkeit zum Freitesten.

Phase 3, "bis Sommer": Durch die Impfung zur Normalität zurückkehren

Ab 27. Dezember wird in Österreich geimpft. Die Umsetzung obliegt dem Gesundheitsministerium. "Bist spätestens Sommer" möchte man zur Normalität zurückkehren, so Kurz.