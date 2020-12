Harter Lockdown bis 18. Jänner fix - danach alles offen und Freitesten möglich

In der Bundesregierung finden laufend Beratungen über die Corona-Bekämpfung bis zum Eintreffen der Impfungen statt. Am Nachmittag werden die Landeshauptleute per Video hinzu gezogen.

Laut KURIER-Informationen ist fix: Es kommt ein genereller, harter Lockdown, der bis 18. Jänner dauern wird. Für jene, die sich nicht testen lassen, gilt der Lockdown weiter.

Und das sind die Details