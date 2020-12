Lockdown kostet viel Geld und noch mehr Zuversicht

Daher sparen Konsumenten, investieren die Betriebe zu wenig, ist – bis auf die Börsen – die Nachfrage zu gering. Ökonomen sagen, frühestens ab Sommer und abhängig von einer ausreichend hohen Durchimpfungsrate könnte es wieder aufwärts gehen.

Nun: Was die beiden Lockdowns im Einzelnen gekostet haben, lässt sich abseits von Branchenschätzungen – etwa das im Handel erwartete Minus im Weihnachtsgeschäft – am ehesten an den staatlichen Hilfen ablesen. Allein beim Umsatzersatz haben rund 95.000 Unternehmen ein Volumen von 1,4 Milliarden Euro bekoimmen, weitere 600 Millioinen sind schon beantragt.