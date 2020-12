Stunden der Entscheidung: Österreich steht vor dem dritten Lockdown

Grund dafür sind laut KURIER-Informationen die hohe Zahl der Neuinfektionen und die Situation auf den Intensivstationen. Trotz Ausgangsbeschränkungen und geschlossener Gastronomie ist die Zahl der Neuinfektionen mit 2.485 weiterhin auf hohem Niveau. Parallel dazu entspannt sich die Situation in den heimischen Krankenhäusern nicht. Laut AGES sind 3.410 Erkrankte in Spitalsbehandlung, 548 davon werden auf Intensivstationen behandelt. 800 Coronakranke auf Intensivstationen gilt als Grenze zur Überlastung.

Das Durchschnittsalter der Covid-Patienten, die im Wiener AKH behandelt werden, beträgt entgegen landläufiger Meinung nicht 70 plus, sondern liegt bei nur 55 Jahren. Es gibt also auch jüngere Personen, die schwer an Covid zu leiden haben. Zudem sind seit dem Ausbruch der Pandemie knapp 5.000 Covid-Tote in Österreich zu beklagen. Allein in den vergangenen 24 Stunden kamen 108 Todesfälle hinzu.

Erneute Maßnahmen realistisch

Das Infektionsgeschehen, die Zahl der Intensiv-Patienten und der an oder mit Covid-19 Verstorbenen sowie all jener Todesfälle, die womöglich durch die eingeschränkten Behandlungsmöglichkeiten zu beklagen sind, seien "dramatisch", ist aus Regierungskreisen zu hören.

Wissend, dass in den Weihnachtsfeiertagen und zu Silvester mehr Menschen zusammentreffen und damit automatisch die Neuinfektionen steigen werden, dürfte die Regierung nun erneut Maßnahmen ergreifen.

Dem Vernehmen nach dürften die Schipisten wie geplant am 20. Dezember öffnen. Das könnte zusätzlich für Anspannung sorgen, wenn damit einhergehende Freizeitunfälle die Situation in den Krankenhäusern verschärfen.

Was kommen dürfte

Bis zum 24. Dezember soll alles bleiben wie gehabt: Der Handel bleibt offen, die privaten Treffen sind auf sechs Erwachsene aus maximal zwei Haushalten begrenzt.