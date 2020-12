Einfach erklärt: Was bis Weihnachten gilt und wie es dann weitergeht

Eigentlich gilt: Es dürfen sich nur sechs Erwachsene und sechs Kinder aus zwei Haushalten in Innenräumen treffen. Auch in der eigenen Wohnung? Nein, streng genommen ist der private Wohnbereich nicht geregelt. Allerdings empfiehlt die Regierung dringend, sich auch dort an sämtliche Vorschriften zu halten.

Am 24. und 25. Dezember ändert sich das. Erstens: Es dürfen sich insgesamt zehn Personen aus zehn Haushalten treffen – Kinder inklusive. Zweitens: Diese Regel gilt erstmals auch für den privaten Wohnbereich. Und – anders als zuvor berichtet – gilt sie auch für den erweiterten Wohnbereich, also Garagen, Keller oder Scheunen. Was passiert, falls Sie sich nicht an diese Regel halten? Eher nichts: Laut Regierung wird die Polizei keine Kontrollen durchführen. Nach dem 25. gilt wieder die „6+6“-Regel.