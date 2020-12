Wie geht der Schulbetrieb weiter? Und wann starten die Ferien-Lernkurse?

Wie bisher wird der 23. Dezember der letzte Schultag in diesem Jahr sein. Los geht es dann aber erst wieder am Montag, den 11. Jänner 2021. Und zwar, so die Hoffnung, auch für die Oberstufenklassen, die seit Anfang November daheim sind.

Definitiv entschieden wird das aber erst im Jänner. Hintergrund ist, dass in dieser Altersgruppe auch die Infektionszahlen am höchsten sind. Deshalb wollte sich Bildungsminister Heinz Faßmann am Mittwoch auch nicht auf einen konkreten Rückkehrtermin festlegen. „Ich kann versprechen, dass wir es rechtzeitig sagen, wenn

wir abschätzen können, wie im Jänner die Infektionszahlen sind.“ Zwar würde die Distanzlehre bei den älteren Schülern auch besser klappen, aber ein Ersatz für die Präsenzlehre sei sie dennoch nicht.