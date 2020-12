Zu Weihnachten gilt: Zehn Personen, zehn Haushalte, aber keine Kontrollen

So weit, so verständlich? Für etwas Verwirrung und oppositionelle Verstimmung sorgte eine andere Bestimmung. Bei sämtlichen Treffen in Innenräumen gilt von 17. bis 27. Dezember verpflichtender Mund-Nasen-Schutz. Das gilt allerdings nach wie vor nicht für private Wohnräume. Es muss also niemand mit der Maske unter dem Weihnachtsbaum sitzen – solange er nicht in Keller, Garage oder Scheune Weihnachten feiert. Wegen eines ersten Verordnungsentwurfs, der im Laufe des Tages an Medien durchgesickert war, machte das Gerücht die Runde, dass auch im privaten Wohnraum zu Weihnachten eine Maskenpflicht gilt. Das stimmt definitiv nicht.

Die FPÖ zeigte sich dennoch empört. Es könne nicht sein, dass man künftig im Kellerstüberl mit Tante oder Onkel eine Maske tragen müsse. Auch an Arbeitsstätten ist die Maske auf dem Vormarsch. Die Verordnung schreibt sie nämlich in Unternehmen überall dort vor, wo Menschen zusammenkommen. Alternative Schutzmaßnahmen: Trenn- oder Plexiglaswände und organisatorische Maßnahmen, wie das Bilden von festen Teams.