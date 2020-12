Zu Weihnachten droht in Schweden der Kollaps

Geblieben ist, dass die Regierung wie auch die Behörden mehr auf Empfehlungen als auf explizite Verbote setzt. So wurde die Bevölkerung von Gesundheitsamt und Katastrophenschutz am Montag in einem etwas verbindlicheren Ton aufgefordert, soziale Kontakte zu meiden, von zu Hause zu arbeiten und die Kontakte mit älteren Menschen einzuschränken – per SMS, aber ohne weiterführende Links, aus Sorge vor (technischen) Viren.