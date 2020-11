Schweden in der zweiten Welle: „Tut Eure Pflicht“

Sie empfahl das Tragen von Masken im öffentlichen Nahverkehr und in geschlossenen Räumen. „Wir befinden uns in einer dramatischen Situation, wo die Infektionen zunehmen. Da müsste man alle Werkzeuge nutzen, die sich finden“, erklärte der Mikrobiologe Staffan Normark, Vorsitzender der Expertengruppe Covid-19.

Er stellte sich damit gegen den Staatsepidemiologen Anders Tegnell, den Architekten des schwedischen Sonderwegs. Auch Karin Tegmark Wisell wollte am Donnerstag keine Empfehlung für Masken geben. In Schweden setzt man primär auf Abstand halten. Der Streit pro und contra Masken beschäftigt seit Tagen die Öffentlichkeit, doch auch die Ratschläge der WHO beeindrucken die Experten des Gesundheitsamtes nicht. Denn Tegnell genießt das Vertrauen von 72 Prozent der Schweden. Auch die Besuchserlaubnis in Altersheimen bleibt deshalb weiterhin bestehen, obwohl die Zahlen auch dort steigen.

Die Frage, wie Weihnachten gefeiert wird, wolle man erst im Dezember beantworten. Jens Mattern