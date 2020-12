Mahrers brisanter "Plan für die Freiheit"

Nur mit Test ins Gasthaus

Punkt zwei könnte doch für einige Aufregung sorgen. Denn Mahrer sieht laufende Massentests als Zwischenschritt zur Impfung und verknüpft gleich eine Konsequenz damit. "Die Regierung kann ja per Verordnung festlegen, dass Menschen mit gültigem Test gewisse Einschränkungen nicht mehr haben". Mahrer nennt das einen Anreiz. Konkret: "Bevor alle Geschäfte und Gasthäuser zusperren, lassen wir doch diejenigen rein, die einen negativen Test vorweisen". Verfassungsrechtliche Bedenken hat er nicht: "Man kann Gleiches gleich und Ungleiches ungleich behandeln", so der Wirtschaftskammer-Boss. Die oben genannte App könnte also als "Ausweis" dienen, wenn sie ein Testergebnis anzeigt. Und damit kann man in die Bars, Fußballstadien, die Tennishalle oder ins Hotel.

Und schließlich erwartet sich Mahrer eine faktenbasierte Information über die Impfung. "Die darf nicht politisch kaputt gemacht werden", warnt er und verweist auf eine aufkeimende Debatte zur Impfpflicht. "Es ist die Zeit der Experten. Wir müssen den Menschen sagen, dass es sich hier um keine Notzulassung handelt, dass Forscherteams ja seit Jahren im Grundsatz an diesem Impfstoff arbeiten." "Freiheit kann ich nicht über einen Zwang erreichen", so Mahrer, "und die Impfung ist ein Freiheits- und ein Wirtschaftsturbo".