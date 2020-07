Marc Janko über Rapid und den LASK: "Es war zum Fremdschämen"

Der LASK hat sich mit seinem „Foul“ viele Sympathien in Österreich verspielt, sogar bei der eigenen Fanszene. Der Absturz danach in der Tabelle hatte meiner Meinung nach in erster Linie psychologische Gründe. Die Spieler wurden immer wieder darauf angesprochen, dass der Klub die Fairness mit Füßen getreten hatte. So etwas bleibt dann irgendwann in den Köpfen drinnen. Darüber hinaus wirkte sich die Corona-Pause für den LASK, der sich davor in einem echten Flow befunden hatte, gar nicht gut aus. So als hätte ich als Stürmer einen Lauf, treffe nach Belieben – und plötzlich darf ich nicht mehr spielen oder bin verletzt. Die Leistungen des LASK würde ich grundsätzlich als nicht schlecht einstufen, vielmehr fehlten die Ergebnisse. Auf einmal meldet sich der Kopf, und das Selbstverständnis war dahin.