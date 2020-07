Historische Wende in Hütteldorf: Rapid ändert die Fan-Politik

Nach rund 20 Jahren wird die seit der Ära Edlinger übliche Fan-Politik verändert. Bislang galt der Grundsatz: Alles, was nicht per Gesetz verboten ist, wird erlaubt. Künftig dient das eigene, 2015 in den Satzungsrang gehobene Leitbild als Leitplanke.

Sätze wie „Der SK Rapid ist offen. Menschliche Vielfalt war und ist der Motor unseres Erfolgs“, oder „Unsere Gegner behandeln wir hart, aber fair und mit Respekt“ werden die neue Grenze, für die übliche „Herabwürdigung des Gegners", die seit Jahrzehnten ein „Stilmittel“ der europäischen Fanszenen bildet, darstellen.