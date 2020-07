Bayern, LASK und Co.: Sieger und Verlierer in der Corona-Krise

Lazio Rom

Vor Corona waren die „Adler“ einen Punkt hinter Serienmeister Juventus auf Platz zwei. Nur zwei Siege in acht Partien bei zugleich fünf Niederlagen bedeuten aktuell Platz vier. Durch die elf Punkte Vorsprung auf Stadtrivale AS Roma wird der direkte Champions-League-Platz aber in den ausstehenden vier Runden nicht verloren gehen.

Leicester City

Wie in Italien qualifizieren sich auch in England die ersten Vier für die Champions League. Im Gegensatz zu Lazio scheint Leicester City die Teilnahme an der Königsklasse aber noch zu verspielen. Acht Punkte Vorsprung auf den fünften Platz wurden in sechs Runden mit nur einem Sieg vergeben. Schon am Mittwoch kann Manchester United mit einem Sieg gegen West Ham am Klub von Christian Fuchs vorbeiziehen. Der 34-Jährige zog sich in den Adduktoren starke Faserrisse zu. Eine Operation konnte vermieden werden, aber der ehemalige Teamkapitän blieb bei der Mannschaft und wird in England behandelt.