Janko zum Corona-Skandal: Warum man dem LASK verzeihen sollte

Manche sagen: "Der Mensch gewöhnt sich an alles." Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich jemals an dieses befremdliche Gefühl gewöhnen werde, Abstand zu seinen Nächsten zu halten. Oder aber auch an dieses Gefühl der Unsicherheit, wenn man jemandem gegenübersteht, mit dem man eng ist und trotzdem nicht weiß: Darf man ihn umarmen oder soll man aus der Ferne winken?

Abstand fühlt sich einfach grundfalsch und seltsam an, auch wenn er derzeit ratsam ist. Wir Menschen sind in unserem Innersten soziale Wesen, die meisten brauchen die Gemeinschaft.

Der Fehler der SPÖ

Es war schön zu sehen, wie sich die große Mehrheit an die Verhaltensregeln hielt, Rücksicht aufeinander nahm, Risikogruppen half, einfach zusammenhielt. Leider wurde dieses Wir-Gefühl nicht überall gelebt, Stichwort Neusiedler See, an dessen Ufer bis Ende April nur Anrainer durften. In Österreich für mich eine der, wenn nicht sogar die traurigste politische Handlung der Corona-Krise. Ironischerweise wurde das Ganze noch dazu von der SPÖ beschlossen.

"Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit und Solidarität sind für uns keine bloßen Schlagworte, sondern unverrückbare Grundwerte": So heißt es in großen Lettern auf deren Homepage. Man finde den Fehler.