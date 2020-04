Doskozil ist wieder da und teilt gegen Bundesregierung aus

Auf der Bremse stünde der frühere Polizeidirektor lieber auch bei der Öffnung des Outlet Center Parndorf. Es sei „unverständlich“, dass die neue Verordnung der Bundesregierung ermögliche, „dass Einkaufstempel wie das Outlet Center ab Freitag wieder öffnen“. Bedenken des burgenländischen Krisenstabes habe Türkis-Grün ignoriert, ärgerte sich Doskozil. Das könne „dazu führen, dass die positive Entwicklung der letzten Tage aufs Spiel gesetzt wird“.

Einen anderen Weg als die Bundesregierung will der burgenländische Rote weiterhin auch bei seinen Kernthemen 1.700-Euro-netto-Mindestlohn und Gemeinnützigkeit der Pflege gehen. Gerade jetzt hielten Geringverdiener wie Putzfrauen, Pflegekräfte oder Handelsangestellte „den Laden am Laufen“. Doskozils Steilvorlage für die Bundesregierung: „Ich fordere diesen Mindestlohn auch für jene Berufsgruppen, auf die wir in dieser Krise angewiesen sind“.