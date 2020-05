Wiederanpfiff in der Corona-Krise: Die Bundesliga als Testpilot

Morgenstund’ hat Gold im Mund. Gesundheitsminister Rudolf Anschober hatte am frühen Dienstagvormittag für alle Fußballfans eine positive Nachricht zu verkünden: In Phase zwei der Corona-Maßnahmen gab man grünes Licht für die Fußball-Bundesliga. Die Wiederaufnahme der Saison in Form von Geisterspielen steht damit bevor. „Die Bundesliga ist Testpilot für den Alltag.“

Wann geht es los?

Die genauen Termine werden am Mittwoch bei der Klubkonferenz fixiert. Fest steht, dass ab Freitag wieder normales Mannschaftstraining stattfinden darf. Mit dem Finale des ÖFB-Cups zwischen Salzburg und Zweitligist Austria Lustenau wird der Neustart dann am Pfingstwochenende (30./ 31. Mai) eingeläutet. In der darauffolgenden Woche startet die Liga. Das kann durchaus schon am Dienstag (2. Juni) sein, zumal die Saison ohnehin mit englischen Wochen fertig gespielt werden soll.