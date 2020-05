Die Regierung gab grünes Licht für Bundesliga-Neustart

Der 12. Mai 2020 wird Sportlern und Sport-Fans in guter Erinnerung bleiben. Vizekanzler Werner Kogler und Gesundheitsminister Rudof Anschober gaben in einer Pressekonferenz erfreuliche Informationen über die neuesten Lockerungsschritte im Bereich des Sports.

So wird das Betreten der Sportstätten künftig wieder erlaubt sein. Bei der Ausübung des jeweiligen Sports müssen bestimmte Auflagen erfüllt sein, so gehört der Zwei-Meter-Abstand eingehalten, betonte Anschober und bezog sich dabei auf Hobby- bzw. Amateursportler. Bei Profis sieht die Lage anders aus. Ab Freitag dürfen ganze Mannschaften am gewohnten Training mit Körperkontakt und Zweikämpfen teilnehmen.

Österreichs Fußball-Bundesliga bekam grünes Licht für den erhofften Neustart. Der seit Mitte März wegen der Coronavirus-Pandemie ausgesetzte Spielbetrieb darf unter strengen Bedingungen Anfang Juni ohne Zuschauer fortgesetzt werden. Das erste Bewerbsspiel wird allerdings das Cup-Finale zwischen Titelverteidiger Salzburg und Zweitligist Austria Lustenau sein, dieses könnte Ende Mai stattfinden. Der Rahmenterminplan soll laut Liga-Vorstand Christian Ebenbauer bei der Bundesliga-Klubkonferenz am Mittwoch erarbeitet werden.