25 Millionen Euro Minus, aber Hoffnung für die Bundesliga-Klubs

Nicht nur Wattens-Sportchef Stefan Köck hat in den vergangenen Wochen die kritischen Stimmen aus anderen Branchen und Sportbereichen vernommen, die monieren, dass der Fußball gerade eine Sonderbehandlung genieße. „Ich sehe da überhaupt keine Privilegien für den Profifußball“, entgegnet Stefan Köck.

„Wir nehmen sogar viel mehr in Kauf, als es in anderen Bereichen der Fall ist. Wir investieren in Tests und in Sicherheitsmaßnahmen, wir überlegen uns, mit dem gesamten Team in ein Hotel zu übersiedeln. Das ist ja alles mit Kosten verbunden“, rechnet der Tiroler Manager vor.