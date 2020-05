Trotz Corona: Der ÖFB werkt an seiner nachhinkenden Infrastruktur

Ob der ÖFB, seit je her in Wien und seit Ewigkeiten im Ernst-Happel-Stadion angesiedelt, der Hauptstadt abhanden kommt und ins Burgenland zieht? Die Übernahme und der Ausbau des Landessportzentrums VIVA in Steinbrunn ist geprüft worden, so Neuhold.

Ziel sei, Trainingszentrum und Geschäftsstelle am selben Standort zu verwirklichen. „In diesem Fall käme nur Wien und der Speckgürtel infrage, weil die Anreise zum Arbeitsplatz für unsere Mitarbeiter sonst schwer zumutbar wäre.“

Tatsächlich liegt Steinbrunn – 40 Kilometer von der Stadtgrenze – zwar in Nähe der Südostautobahn (A3), öffentlich aber ist es schwer erreichbar. Das neue Trainingszentrum inklusive Hotellerie soll jedenfalls Stützpunkt für alle Nationalteams, die Traineraus- und Fortbildung sowie für die Schiedsrichter sein. „Eine gemeinsame Heimat, um in der internen Kommunikation einen erheblichen Fortschritt machen zu können“, beschreibt es Neuhold.