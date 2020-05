Liga-Vorstand zur Causa LASK: "Stolperstein, den wir nicht haben wollten"

Zu einem Zeitpunkt freilich, als dies noch gar nicht erlaubt war. Der Aufschrei bei den elf anderen Klubs war ebenso einheitlich wie laut. „Der Umstand hilft dem Fußball in der angespannten Situation in keiner Weise“, sagt Ebenbauer diplomatisch, der als Mediator in dieser heiklen Situation wohl seine Matura bestanden hat.