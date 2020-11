Marc Janko: "Ein mündiger Spieler soll seinen Mund aufmachen dürfen"

Marko Arnautovic reiste nach fast einem Jahr Pause aus China zum Team an, so wie ich früher als Australien-Legionär aus Sydney eingeflogen bin. Fakt ist, dass du aufgrund der Zeitverschiebung nicht zu 100 Prozent im Besitz deiner Kräfte sein kannst. Viel wichtiger ist aber ohnehin in so einer Situation der Wille, dieses Spiel zu absolvieren – sonst würde Marko diese Strapazen auch nicht auf sich nehmen.

Ich glaube, dass er noch den einen oder anderen Rekord im Nationalteam knacken will, was die Anzahl der Spiele und der Tore betrifft. Sofern er natürlich gesund und fit bleibt. Man darf sich aber nicht vorstellen, dass Marko nun körperlich gehandicapt in Wien landet.