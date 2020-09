Janko vor ÖFB-Geisterspiel: "Dem Produkt fehlt die Seele"

Am Montag feiert das Nationalteam in Klagenfurt gegen Rumänien eine Premiere, erstmals in der Geschichte des ÖFB absolviert man ein Geister-Heimspiel. Mit diesem notwendigen Übel müssen wir aktuell noch leben, wenngleich dem Produkt Fußball dadurch irgendwie die Seele fehlt. Alle leiden darunter – die Klubs, die Verbände, natürlich die Fans und auch die Spieler, für die es nicht leicht ist, vor leeren Rängen zu spielen. Es ist kein Vergleich dazu, eine innere Spannung aufzubauen, wenn man vor 40.000 Fans spielen würde. Auf Wettkampfniveau fühlt es sich seltsam und ungewohnt an, weil man dies sonst nur von Testspielen im Rahmen eines Trainingslager kennt.