KURIER-Noten nach ÖFB-Sieg in Norwegen: Der Musterschüler Sabitzer

Österreichs Nationalmannschaft hat einen erfolgreichen Start in die Nations League hingelegt. Die ÖFB-Auswahl feierte am Freitag im leeren Ullevaal-Stadion von Oslo einen verdienten 2:1-Auswärtssieg über Norwegen. Die Tore der Gäste erzielten Michael Gregoritsch (35.) und Marcel Sabitzer (54./Hand-Elfmeter), bei den Skandinaviern trug sich Erling Haaland in die Schützenliste ein (66.).

Für die Truppe von Teamchef Franco Foda war es das erste Länderspiel nach mehr als neunmonatiger Corona-Pause. Der Deutsche musste unter anderem auf David Alaba, Marko Arnautovic, Konrad Laimer und Valentino Lazaro verzichten. Kapitän Julian Baumgartlinger saß wegen Trainingsrückstands zunächst auf der Bank, an seiner Stelle trug Martin Hinteregger die Schleife.

Doch die Österreicher zeigten trotz der vielen Ausfälle eine engagierte und phasenweise überzeugende Leistung. Der KURIER vergab wie gewohnt die Noten 1 bis 5. Leipzig-Legionär Marcel Sabitzer führte dabei eine starke Elf leistungsmäßig an.

Alexander Schlager: Note 2

Die Nummer eins war mit den Händen kaum gefordert. Mit dem Ball am Fuß sicher und mutig. Beim Gegentor ohne Chance.