ÖFB-Sportdirektor Schöttel: "Es hat die Frische gefehlt"

Wenn wir Belastungen unter Teamspielern vergleichen, könnte man sagen: Die Nordiren haben drei Tage vor dem Spiel in Wien in Belfast 120 Minuten EM-Play-off gespielt. Kann man diese Belastungen wirklich als Ausrede gelten lassen?

Es ist keine Ausrede.

Es klingt aber so.

Sie interpretieren es so. Wenn Sie mich fragen, was der Grund ist für diese Leistungen, sage ich aus meiner Sicht: Es hat die körperliche und geistige Frische gefehlt.

Sie hoffen 2021 auf aktivere Gegner. Man könnte etwa gegen die Niederlande bei der EM in Rückstand geraten. Was, wenn sich die dann mit der Führung zurückziehen und Österreich erst wieder vor einem tief stehenden Gegner steht?

Es kann aber auch passieren, dass wir 1:0 oder 2:0 in Führung gehen. Also da spekulieren wir jetzt wild drauflos. Aus meiner Sicht ist diese Nationalmannschaft, und das haben wir gezeigt, für jede große Nation sehr unangenehm zu bespielen. Und ich glaube, dass uns Ausfälle, die wir jetzt in der Offensive hatten, was Kreativität betrifft, wehtun. Wenn ich daran denke, wie dominant etwa Christoph Baumgartner war im Oktober, dann hätten wir den jetzt gut brauchen können. Wir sind holprig durch den Herbst gekommen, haben aber unsere Ziele erreicht. Alle wissen, dass dieses Team wieder besser spielen wird.