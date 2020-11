ÖFB-Noten: Wenn der Tormann Österreichs Bester ist ...

Stefan Lainer (3): Dem Gladbacher tat Ranftl als Partner auf dem rechten Flügel gut. Generell wäre mehr Mut wünschenswert, sowohl beim nach vorne Verteidigen, als auch im Umschalten nach Ballgewinnen. Warum er dies bei seinem Klub tut, im Team aber nicht, liegt aber eher an der Ausrichtung des Teamchefs.

Stefan Ilsanker (5): Man hätte sich an seiner Stelle auch für den viel spielstärkeren Trauner entscheiden können. So hatte der gelernte Sechser so seine Probleme in der Spieleröffnung, auch weil die zusammengewürfelten Norweger ein gutes Pressing spielten. Beim 0:1 nach einem Einwurf der Gäste verschätzte er sich im Luftduell. Vom Frankfurt-Legionär hat man schon viel bessere Länderspiele gesehen.

Martin Hinteregger (4): Der König der Spieleröffnung konnte erneut seine Spezialdisziplin nicht immer so zur Schau tragen, wie gewohnt. Und das auch, weil sich die Empfänger seiner Pässe im Mittelfeld nicht optimal positionierten. Beim Gegentor stimmte die Abstimmung mit Ilsanker nicht.

Stefan Ulmer (4): Wie für sein Gegenüber Lainer gilt der Wunsch nach mehr Vorwärtsgang mit und ohne Ball. Beim Gegentor orientierte er sich zu sehr am Ball, statt klassisch den Torschützen zu decken.

Julian Baumgartlinger (4): Österreichs Kapitän leistete sich viele Fehler mit dem Ball und im Passspiel. Es fehlte am optimalen Positionsspiel im zentralen Mittelfeld, um das Pressing der Norweger aushebeln zu können. Doch auch hier stellt sich die Frage: Mit welchen Anweisungen wurden die Spieler ins Spiel geschickt?